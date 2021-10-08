2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maç gününde A Milli Futbol Takımımız ile Norveç karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Milli Takımımız, 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Norveç, 41. dakikada Kristian Thorstvedt'in golüyle eşitliği sağladı.



Gruptaki son 2 maçında 5 puan kaybeden Milli Takımımız, puanını 12 yaptı ve bitime 3 maç kala 3. sırada yer aldı. Norveç ise puanını 14'e yükseltti.



KALAN MAÇLARIMIZ



Grupta bir sonraki maçımızı Letonya deplasmanında oynayacağız. Kasım ayındaki milli maç arasında ise Cebelitarık ile içeride, Karadağ ile deplasmanda karşılaşacağız. Norveç ise Karadağ'ı konuk ettikten Letonya'yı ağırlayacak ve son maçında Hollanda deplasmanına gidecek.



GRUPTA PUAN DURUMU



1. Hollanda - 16 Puan

2. Norveç - 14 Puan

3. Türkiye - 12 Puan

4. Karadağ - 11 Puan

5. Letonya - 5 Puan

6. Cebelitarık - 0 Puan



STEFAN KUNTZ İLE İLK MAÇ



2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç'i Ülker Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı, yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetiminde ilk maçına çıktı. Kuntz, Norveç maçında ay-yıldızlı ekibi sahaya, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Serdar Aziz, Merih Demiral, Caner Erkin, Ozan Tufan, Berat Özdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz ilk 11'iyle sürdü.



Milli takımda Sinan Bolat, Altay Bayındır, Mert Müldür, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Serdar Dursun, Abdulkadir Ömür ve Kaan Ayhan ise yedekler arasında yer aldı.



BERAT ÖZDEMİR İLK MİLLİ MAÇINDA



A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Berat Özdemir, Norveç karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi. Milli takıma uzun bir süre sonra yeniden davet edilen Caner Erkin ve Serdar Aziz de ilk 11'de yer aldı.



MİLLİ TAKIMDA ÜÇ EKSİK



A Milli Takımın aday kadrosunda yer alan üç oyuncu, cezaları nedeniyle bu mücadelede kadroda bulunmadı. Kart cezalıları Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyemedi.



KADIKÖY'DE 24 BİN TARAFTAR



Türkiye'nin Norveç ile oynadığı karşılaşmada tribünlerde 24 bin taraftar yer aldı. Satışa çıktığı ilk gün biten biletleri alan taraftarlar, Ülker Stadı'nda milli takıma destek verdi.



MAÇA GOLLE BAŞLADIK



A Milli Takımımız, mücadeleye hücum ederek başladı. Norveç'e karşı oyunun kontrolünü alan Millilerimiz, 6. dakikada öne geçti.



Ceza alanında Hanche-Olsen'e yaptığı baskı sonucu topu kapan Cengiz Ünder, ilerleyerek rakiplerini ekarte etti ve bekletmeden pasını müsait durumdaki Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem Aktürkoğlu'nun boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



GOLDEN SONRA KONTROL NORVEÇ'E GEÇTİ



Golden sonra Millilerimiz, savunmada tedbirli ve kazandığı toplarda Kerem ve Cengiz'i bularak hızlı hücumlar düşündü. Norveç ise daha fazla adamla set hücumu oynamaya başladı. Bu dakikalarda Ödegaard, Hauge ve Elyounoussi ile hücumlarını şekillendiren Norveç, kalemizde etkili olmaya başladı.



Kanat ortalarıyla etkili olan Norveç, 23. dakikada ters bir vuruşla gole de yaklaştı. Ödegaard'ın ortasında Berat Özdemir topu uzaklaştırmak isterken ters bir vuruş yaptı ve top direkten geri geldi.



THORSTVEDT SKORU EŞİTLEDİ



Dakikalar geçtikçe oyun üstünlüğünü alan Norveç, 41. dakikada eşitlik golünü buldu.



Sol kanattan paslaşarak kullanılan korner sonrasında Jens Hauge'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Hanche-Olsen kafayla topu indirdi. Pozisyonu iyi takip eden Kristian Thorstvedt, arka direkte Zeki Çelik'ten kurtularak yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.



İlk yarı karşılıklı atılan 2 golle 1-1 sona erdi.



İKİNCİ YARIYA HÜCUM EDEREK BAŞLADIK



İkinci yarıya milli takımımız çok üstün başladı. Oyunu Norveç yarı alanına yıkan Millilerimiz, üst üste ataklarla üstünlük golü aradı. Norveç ise yarı alanına çekilerek Hauge, Elyounoussi, Ödegaard ile hızlı hücumlar aradı.



MİLLİ TAKIMDA DEĞİŞİKLİKLER



Kanat ortaları ve ceza sahası dışından şutlarla gol arayan Millilerimiz'de ilk değişiklik 58. dakikada geldi. Ozan Tufan'ın yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.



70. dakikada ise sakatlanan Serdar Aziz yerine Kaan Ayhan oyuna dahil olurken, Berat yerine Taylan Antalyalı, Cengiz Ünder yerine ise Yusuf Yazıcı sahaya sürüldü.



ÇABALAR YETERLİ OLMADI



Son 15 dakikada Norveç, oyunun temposunu düşürdü. Milli Takımımız galibiyet golü için yüklense de bu çabası başarılı olmadı ve sahadan 1 puanla ayrıldık



MAÇTAN DAKİKALAR



6. dakikada milli takım öne geçti. Ön alanda baskı Cengiz Ünder, Hanche-Olsen'den topu kaptı. Ceza sahasına giren Cengiz, altı pas önünde boş pozisyondaki Kerem'e pasını gönderdi. Kerem de düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

21. dakikada Norveç'in gelişen atağında Elyounoussi sol kanatta topla buluştu. Ceza sahası ön çizgisi üzerine yaklaşan ve açısını düzelten Elyounoussi şutunu attı, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

23. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Norveç'in paslarla ceza sahasına girdiği atakta, Berat'ın ters vuruşunda kaleye yönelen top, yan direkten döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci gol şansını değerlendiremedi. Caner Erkin'in pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Kerem, son çizgiye doğru inerken vuruşunu yaptı, kale çizgisine paralel giden meşin yuvarlak auta gitti.

41. dakikada Norveç beraberliği yakaladı. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Hague'nin ortasında Hanche-Olsen'in kafa ile arka direğe indirdiği topu Thorstvedt önünde buldu ve düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 1-1.

50. dakikada milli takımın hızlı gelişen atağında Hakan Çalhanoğlu, savunma arkasına hareketlenen Burak Yılmaz'a pasını atı. Rakip ceza sahasında topu göğsüyle önüne alan Burak Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90+6. dakikada Norveç'te Odegaard sağ kanatta topla buluştu, arka direğe yaptığı ortaya Elyounoussi kafayı vurdu, top az farkla ters direk dibinden auta gitti.



Stat: Ülker

Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Serdar Aziz (Dk. 70 Kaan Ayhan), Merih Demiral, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 58 Berkan Kutlu), Berat Özdemir (Dk. 70 Taylan Antalyalı), Cengiz Ünder (Dk. 70 Yusuf Yazıcı), Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Kenan Karaman), Burak Yılmaz

Norveç: Nyland, Pedersen (Dk. 84 Ryerson), Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg (Dk. 75 Aursnes), Thorsby, Hauge (Dk. 75 Daehli), Elyounoussi, Thorstvedt (Dk. 75 Berisha)

Goller: Dk. 6 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 41 Thorstvedt (Norveç)

Sarı kartlar: Dk. 64 Berat Özdemir, Dk. 83 Yusuf Yazıcı, Dk. 90+2 Kaan Ayhan (Türkiye), Dk. 65 Thorsby, Dk. 90+5 Hanche-Olsen (Norveç)



