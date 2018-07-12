Cocu ilk hedefi koydu; '5 hafta kazanacağız'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, öğrencilerine uyarılarda bulundu. Yeni dönemde 'Ben değil, biziz' diyen Cocu, ''Geçen sene neler yaşadığınızı biliyorum ama bu yıl o yaşananların hiçbiri olmayacak. İlk 5 hafta kazanıp yolumuza devam edeceğiz ama en önemlisi ilk hafta oynayacağımız Bursaspor maçı. Bursaspor'u kendi evimizde taraftarımızın önünde yeneceğimize inanıyorum" diye konuştu.
HEPİNİZ AYRI BİR DEĞERSİNİZ
F.Bahçe'de arkadaşlığın ve takım ruhunun mükemmel olduğunu ifade eden Hollandalı teknik adam, "Herkesin birbirine sahip çıkması çok önem verdiğim bir özellik. Yaptığınız çalışmalarda sizlerde de bunu görüyorum. Takım ruhunune kadar üst düzeye çıkarırsak o kadar başarılı oluruz. Hepiniz benim için ayrı bir değersiniz" dedi.
BARIŞ VE BERKE SAHAYA İNDİ
Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transfer ettiği kaleci Berke Özer ve Barış Alıcı dün takımın İsviçre kampına dahil oldu. İki futbolcu da akşam idmanında yer aldı..
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HEPİNİZ AYRI BİR DEĞERSİNİZ
F.Bahçe'de arkadaşlığın ve takım ruhunun mükemmel olduğunu ifade eden Hollandalı teknik adam, "Herkesin birbirine sahip çıkması çok önem verdiğim bir özellik. Yaptığınız çalışmalarda sizlerde de bunu görüyorum. Takım ruhunune kadar üst düzeye çıkarırsak o kadar başarılı oluruz. Hepiniz benim için ayrı bir değersiniz" dedi.
BARIŞ VE BERKE SAHAYA İNDİ
Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transfer ettiği kaleci Berke Özer ve Barış Alıcı dün takımın İsviçre kampına dahil oldu. İki futbolcu da akşam idmanında yer aldı..
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın