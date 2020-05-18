Club Brugge'den Diagne itirafı: "Sevmedim"

Club Brugge yardımcı hocası Verheven, ""Diagne'yi sevmedim. Onu doğru yola çekmeye çalıştık ama istemedi" ifadelerini kullandı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Club Brugge'den Diagne itirafı: 'Sevmedim'
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18 Mayıs 2020 09:39
Galatasaray'ın sezon başında Belçika'nın Club Brugge kulübüne kiraladığı Mbaye Diagne hakkında Brugge'un yardımcı hocasından ilginç bir itiraf geldi.

Club Brugge'de yardımcı hocalık yapan Verheyen, yaptığı açıklamada, "Diagne'yi sevmedim. Onu doğru yola çekmeye çalıştık ama istemedi" dedi.

Bu arada Diagne, Galatasaray'da olduğu gibi Club Brugge'de de şampiyonluk fotoğrafına girmedi!

"KOCAMAN EGO"

Bu arada L1 Üçgen programına konuk olan Galatasaray'ın eski oyuncusu Engin Baytar: "Kadıköy'deki şampiyonluk maçında Alex oynamadı. Kim oynatmadı? Aykut Kocaman. Şampiyonluk mu yoksa egon mu? Maçtan önce kadrolara baktık, 'Şampiyonluk hayırlı olsun' dedik."

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