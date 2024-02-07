Cizre Belediyespor, smaçör Berkay Yavuz ile anlaştı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, sezon başında Tokat Belediye Plevne takımının kadrosunda yer alan smaçör Berkay Yavuz'u renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cizre Belediyespor, smaçör Berkay Yavuz ile anlaştı
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07 Şubat 2024 12:07
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, sezon başında Tokat Belediye Plevne takımının kadrosunda yer alan smaçör Berkay Yavuz'u transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Tokat Belediye Plevne takımında yer alan 23 yaşındaki Berkay Yavuz ile sezon sonuna kadar geçici transfer konusunda sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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