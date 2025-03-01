Cizre Belediyespor, sahasında hata yapmadı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Rams Global Cizre Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cizre Belediyespor, sahasında hata yapmadı
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01 Mart 2025 17:37

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Rams Global Cizre Belediyespor, TÜRŞAD'ı konuk etti.

Cizre 100. Yıl Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Salon: Cizre 100. Yıl

Hakemler: Yavuz Akdemir, Recep Karakoç

Rams Global Cizre Belediyespor: Emre Batur, Vidal, Kolodinsky, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Mestre (Semih Çelik, Oğuzhan Doğruluk, Ali Candan) 

TÜRŞAD: İbrahim Emet, Vefa Yılmaz , Nikola Gjorgiev, Bojic, Enes Atlı, Velazquez (Burak Mert, Yusuf Eken, Kadir Bircan, Berke Eray Yetkin, Taha Erden)

Setler: 25-22, 25-10, 18-25, 26-24

Süre: 119 dakika (29, 22, 28, 40)

 



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