Cizre Belediyespor deplasmanda galip!

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Allpower Akü Cizre Belediyespor, deplasmanda Yeni Kızıltepespor ile karşılaştı.
Mücadeleyi Allpower Akü Cizre Belediyespor 3-2 kazandı.
Salon: Kızıltepe Atatürk
Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş
Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan)
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, Seganov, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Svetoslav İvanov, Serhat Coşkun, (Andaç Kapan, Umut Demir, Eren Koparıcı, Can Ayvazoğlu, Fatih Uslu)
Setler: 23-25, 25-22, 18-25, 25-19, 11-15
Süre: 149 dakika (32, 30, 32, 30, 25 )
Mücadeleyi Allpower Akü Cizre Belediyespor 3-2 kazandı.
Salon: Kızıltepe Atatürk
Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş
Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan)
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, Seganov, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Svetoslav İvanov, Serhat Coşkun, (Andaç Kapan, Umut Demir, Eren Koparıcı, Can Ayvazoğlu, Fatih Uslu)
Setler: 23-25, 25-22, 18-25, 25-19, 11-15
Süre: 149 dakika (32, 30, 32, 30, 25 )