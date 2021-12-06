Cizre Belediyespor deplasmanda galip!

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Allpower Akü Cizre Belediyespor, deplasmanda Yeni Kızıltepespor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cizre Belediyespor deplasmanda galip!
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06 Aralık 2021 18:46
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Allpower Akü Cizre Belediyespor, deplasmanda Yeni Kızıltepespor ile karşılaştı.

Mücadeleyi Allpower Akü Cizre Belediyespor 3-2 kazandı.

Salon: Kızıltepe Atatürk

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş

Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan)

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, Seganov, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Svetoslav İvanov, Serhat Coşkun, (Andaç Kapan, Umut Demir, Eren Koparıcı, Can Ayvazoğlu, Fatih Uslu)

Setler: 23-25, 25-22, 18-25, 25-19, 11-15

Süre: 149 dakika (32, 30, 32, 30, 25 )


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