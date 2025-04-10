Çimsa ÇBK Mersin, Euroleague yarı finalinde Valencia ile karşılaşacak

Çimsa ÇBK Mersin Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final'in yarı finalinde cuma günü İspanyol takımı Valencia ile mücadele edecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
Euroleague yarı final play-in turunda da Valencia ile eşleşen Çimsa ÇBK Mersin, ilk maçı deplasmanda kaybetmiş, ikinci maçta kendi sahasında kazanmıştı.
FIBA Kadınlar Euroleague'de 6'lı Final heyecanı, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.
İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
Euroleague yarı final play-in turunda da Valencia ile eşleşen Çimsa ÇBK Mersin, ilk maçı deplasmanda kaybetmiş, ikinci maçta kendi sahasında kazanmıştı.
FIBA Kadınlar Euroleague'de 6'lı Final heyecanı, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.