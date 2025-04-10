Çimsa ÇBK Mersin, Euroleague yarı finalinde Valencia ile karşılaşacak

Çimsa ÇBK Mersin Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final'in yarı finalinde Valencia ile karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çimsa ÇBK Mersin, Euroleague yarı finalinde Valencia ile karşılaşacak
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10 Nisan 2025 14:04
Çimsa ÇBK Mersin Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final'in yarı finalinde cuma günü İspanyol takımı Valencia ile mücadele edecek.

İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Euroleague yarı final play-in turunda da Valencia ile eşleşen Çimsa ÇBK Mersin, ilk maçı deplasmanda kaybetmiş, ikinci maçta kendi sahasında kazanmıştı.

FIBA Kadınlar Euroleague'de 6'lı Final heyecanı, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.

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