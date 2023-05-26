Çim Hokeyi Avrupa Şampiyonası Kırklareli'nde başladı

Çim Hokeyi Avrupa Şampiyonası Kırklareli'nde başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu herkesi izlemeye davet etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çim Hokeyi Avrupa Şampiyonası Kırklareli'nde başladı
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26 Mayıs 2023 14:12
Kırklareli'nde Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C2 başladı. Organizasyonda A Grubu'nda HC Luxembourg (Lüksemburg), SLF Mesaicos (İsveç), Sliema Hotsticks (Malta), Vantaa HC (Finlandiya) ve B Grubu'nda ise HK Triglav Predanovci (Slovenya), Nizip Zeugma (Türkiye), Epitök (Macaristan), MASK (Norveç) takımları mücadele ediyor.

Çim hokey sahasında yapılan günün ilk karşılaşmasında HC Luxembourg ile SLF Mesaicos 2-2 berabere kaldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada , şampiyonanın Kırklareli'nde düzenlenmesinden büyük bir gurur duyduklarını belirterek, tüm sporseverleri şampiyonayı izlemeye davet etti.

Şampiyona 29 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

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