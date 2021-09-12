Cihat Arslan: 'Milli Takım'a Ünal Karaman'ı öneriyorum'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Kayserispor'a 2-0 yenildikleri maçın sonrasında baştan sıkı tutulması gerektiğini oyuncularına söylediğini anlattı.



Bugün bireysel olarak bazı kilit oyuncuların performansının düşük olduğunu belirten Arslan, üretken olma konusunda sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.



Arslan, "Sonuç almada istediğimiz verim gelmedi. Bize geçmiş olsun. Toparlanıp, daha iyi maçlar oynayacağız." diye konuştu.



Milli takım ile ilgili değerlendirmede bulunan Arslan, "Milli takımda yeni bir arayış var. Hepsi çok değerli bu millete ve bayrağa hizmet edebilecek insanlar. Görüşülen isimler arasında geçmişte duruşuyla, Trabzonspor'daki başarısıyla Ünal Karaman isminin de görüşülmesi gerektiği tarafındayım. Ünal hoca çok önemli yerlerde hizmet etmiş bir teknik direktör. Büyüklerimizin onu da göz ardı etmemesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.







