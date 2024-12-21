Cihan Aydın, Beşiktaş forması imzaladı!

Beşiktaş - Alanyaspor maçının hakemi Cihan Aydın, maç sonrası Beşiktaş forması imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cihan Aydın, Beşiktaş forması imzaladı!
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21 Aralık 2024 23:09
Süper Lig'deki Beşiktaş - Alanyaspor karşılaşmasını yöneten hakem Cihan Aydın'dan çok konuşulacak bir hareket geldi.

Hakem Aydın, karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrıldığı sıradan bir taraftarın isteğini kırmadı ve Beşiktaş forması imzaladı.

Hakem Cihan Aydın, bu anlarda ise muhabirlerden gelen, "Hocam tebrik ederim, tarihe geçtiniz." ifadelerinin ardından ise konuşma yapmadı.

Hakem Cihan Aydın'ın bu hamlesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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