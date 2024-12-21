Cihan Aydın, Beşiktaş forması imzaladı!

Süper Lig'deki Beşiktaş - Alanyaspor karşılaşmasını yöneten hakem Cihan Aydın'dan çok konuşulacak bir hareket geldi.
Hakem Aydın, karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrıldığı sıradan bir taraftarın isteğini kırmadı ve Beşiktaş forması imzaladı.
Hakem Cihan Aydın, bu anlarda ise muhabirlerden gelen, "Hocam tebrik ederim, tarihe geçtiniz." ifadelerinin ardından ise konuşma yapmadı.
Hakem Cihan Aydın'ın bu hamlesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Hakem Aydın, karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrıldığı sıradan bir taraftarın isteğini kırmadı ve Beşiktaş forması imzaladı.
Hakem Cihan Aydın, bu anlarda ise muhabirlerden gelen, "Hocam tebrik ederim, tarihe geçtiniz." ifadelerinin ardından ise konuşma yapmadı.
Hakem Cihan Aydın'ın bu hamlesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
💥Beşiktaş - Alanyaspor maçının hakemi Cihan Aydın, maç sonrası Beşiktaş forması imzaladı. [Beyaz TV] pic.twitter.com/rbOmWk83LF
— Sporxtv (@sporxtv) December 21, 2024