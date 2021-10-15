Christijan Albers: 'Gasly, Red Bull tarafından sömürülüyor!'

Formula 1'de pilot ve takım patronu olarak görev yapan Christijan Albers, Red Bull takımı hakkında şok iddialarda bulundu.



2005-2007 yılları arasında Minardi ve Midland/Spyker F1 takımlarında pilot, 2014'te Caterham F1 takımında yönetici olarak çalışan Albers, De Telegraaf podcastinde yaptığı açıklamada, "Red Bull'un elinde çok güçlü kontratları var. Güçlü olmadıkları tek kontrat Max Verstappen'in ama geri kalan pilotlarda ciddi sorunlar var. Red Bull pilotuysan başka bir yere gitmeye karar veremezsin. O yüzden orada 'Marko Amca' (Editör Notu: Red Bull takım danışmanı Dr. Helmut Marko) diye biri var. O yüzden ayrılmak için onun iznine ihtiyacınız var." dedi.



Pierre Gasly'nin durumunu da değerlendiren Albers, "Eğer Gasly'nin sürekli ortaya koyduğu performansa bakın, Formula 1'in dışındaki hayatına da bakın. Gasly'nin Red Bull tarafından sömürüldüğünü ve hayal kırıklığı yaşadığını görürsünüz." ifadelerini kullandı.



Red Bull'un pilotlara davranış stilini de beğenmeyen Albers, "Sürücülere gerçekten saygısızlık yapıyorlar. 2016 sezonunda Daniil Kvyat, Çin'de podyuma çıktı ve kazalar olan Rusya GP'sinden sonra takımdan çıkarıldı. Bir adam podyuma çıkacak ve bir sonraki yarışta takımdan atılacak. Dürüst olmak gerekirse bu hiç mantıklı değil. Helmut Marko böyle biri. Pilotlara böyle davranmayı ondan öğrendiler." dedi.



Red Bull'un son dönemde hatalarından ders çıkardığını da ekleyen Albers, "Alexander Albon'a baskı yapmayı bıraktılar. Perez'e baskı yapmaya çalışmadılar. Bu yüzden hatalarından ders alıyorlar. Yine de Dr. Helmut Marko'nun Avusturya tarzı eski moda yolu orada duruyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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