Christian Wood ameliyat oldu, en az 8 hafta yok

Los Angeles Lakers, geçtiğimiz gün sol dizinden ameliyat olan pivot Christian Wood'un sekiz hafta içinde yeniden değerlendirmeye alınacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Christian Wood ameliyat oldu, en az 8 hafta yok
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10 Eylül 2024 12:21
Los Angeles Lakers, geçtiğimiz gün sol dizinden ameliyat olan pivot Christian Wood'un sekiz hafta içinde yeniden değerlendirmeye alınacağını duyurdu.

Şubat ayında dizinden sakatlanan ve bir ay sonra ameliyat olan Wood, takımın son 26 normal sezon maçını ve beş playoff maçını kaçırmıştı.

Sakatlanmadan önce 28 yaşındaki oyuncu, Lakers'ta bench rolünde ortalama 6.9 sayı ve 5.1 asist kaydetmişti. Wood, geçtiğimiz yaz dahil olduğu Lakers ile iki yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

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