Christian Horner'a resmi soruşturma

Red Bull takım patronu Christian Horner resmi olarak soruşturma altına girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Christian Horner'a resmi soruşturma
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16 Şubat 2024 20:27
Formula 1 takımlarından Red Bull geçtiğimiz günlerde takım patronu Christian Horner'ın takım çalışanına "uygunsuz fotoğraf" paylaşımı yapması haberiyle sarsılmıştı.

RESMİ SORUŞTURMA AÇILDI

DeTelegraaf'da yer alan habere göre Red Bull takım patronunun resmi olarak soruşturma altına girdiği söylendi.

Haberin detaylarında ise kadın personel, Horner'ın cinsel içerikli mesajlarını yetkililere gösterdi. Bu durumun düzenli olarak yapıldığı iddia edildi. Horner'ın konuyu gizli tutmak adına ciddi çaba gösterdiği ve Horner'ın avukatlarının, kadın çalışana 24 saat içerisinde kendisine yardımcı olmak adına mektup yolladığı da ortaya çıktı.

Son olarak da bu davada uzlaşma sağlanması için çalışana 650 bin pound'luk bir anlaşma önerildiği de iddia edildi.
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