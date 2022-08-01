Young Boys forması giyen ve adı Beşiktaş ile geçen Christian Fassnacht için İsviçre ekibinden açıklama geldi.



Kulübün sportif direktörü Steve von Bergen, 28 yaşındaki futbolcu için tatmin edici bir teklif almadıklarını söyledi. Bergen, "Fassnacht'ı hediye olarak vermeyiz. O bizim için önemli bir oyuncu. Aynı zamanda milli takım oyuncusu bu nedenle kesinlikle değerli biri" ifadelerini kullandı.



Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen İsviçreli futbolcunun, Young Boys ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.





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