"Chris Paul, Phoenix'te kalmak istiyor" iddiası

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'un gelecek sezon için de Phoenix'te kalmak istediği iddia edildi.



Arizona Sports 98.7'den 'Sports Radio Talk Show' radyo programının sunucusu ve NBA muhabiri John Gambadoro, Paul'un gelecek sezon için Suns'da kalmak istediğini bildirdi:



"CP3'ye gelince, kendisi takımda kalmak istiyor ve Suns da onun kalmasını istiyor. Bu yüzden her şeyin çözüleceğinden oldukça eminim. Suns onunla 2 Ağustos'a kadar konuşamıyor ve onlardan işleri doğru şekilde halletmelerini bekleyebilirsiniz. (GM) James Jones'un organizasyonu para cezası tehlikesiyle karşı karşıya bırakmayacağından eminim."



CP3 ve Suns, 1993'ten bu yana ilk kez NBA Finallerine ulaşmış, ancak seride 2-0 öne geçmelerine rağmen, Giannis Antetokounmpo ve Milwaukee Bucks'a arka arkaya dört maç kaybetmişlerdi.



