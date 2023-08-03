Chelsea yeni kalecisini buldu!

İngiltere Premier Lig'de transferin en hızlı takımı Chelsea, kaleci transferinde sona geldi.



Edouard Mendy'yi Al-Ahli'ye transfer olmasından sonra Kepa ile rekabet etmesi için kaleci arayışında bulunan Londra ekibi, Brighton forması giyen Robert Sanchez ile anlaşmaya vardı.



Chelsea'nin bu transfer için Brighton'a yaklaşık 25 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.



İspanyol kaleci prosedürler tamamlanıp sağlık kontrollerinin ardından Chelsea ile resmi sözleşme imzalayacak.



Robert Sanchez 2016'da Levante altyapısından BrightonU18 takımına transfer oldu.



1.97'lik kaleci İngiliz ekibiyle toplam 90 maçta forma giydi.