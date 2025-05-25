İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Chelsea, Nottingham Forest ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Chelsea, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 50. dakikada Levi Colwill attı.
Bu sonucun ardından Chelsea, ligi 69 puanla dördüncü sırada bitirdi. Nottingham Forest ise 65 puanla yedinci sırada ligi tamamladı.
Chelsea, hafta arasında çarşamba günü Real Betis ile Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golü 50. dakikada Levi Colwill attı.
Bu sonucun ardından Chelsea, ligi 69 puanla dördüncü sırada bitirdi. Nottingham Forest ise 65 puanla yedinci sırada ligi tamamladı.
Chelsea, hafta arasında çarşamba günü Real Betis ile Konferans Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.
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