Chelsea'ye bir Fofana daha

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Chelsea, gelecek sezon da transferlere devam etmeyi planlıyor.



İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Chelsea, Monaco'nun 24 yaşındaki orta sahası Youssouf Fofana'yı istiyor. Haberde, Liverpool'un istediği Fofana için 25 milyon euroluk bir transfer ücreti belirlendiği ifade edildi.



CHELSEA ALIRSA 3. FOFANA OLACAK



Sezon başında Leicester City'den Wesley Fofana'yı, devre arasında ise Molde'den Datro Fofana'yı renklerine bağlayan Chelsea, Youssouf Fofana'yı da kadrosuna katması durumunda takımda soyadı Fofana olan üçüncü oyuncuya sahip olacak.



24 yaşındaki Youssouf Fofana, bu sezon Monaco formasıyla 32 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.





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