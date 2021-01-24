Chelsea, Tammy Abraham'la FA Cup'ta turladı

İngiltere FA Kupası 4. turunda Chelsea, Championship ekiplerinden Luton Town'u konuk etti. Maviler, Luton Town'u 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı.
Karşılaşmada ilk iki gol 11. ve 17. dakikalarda Chelseali Tammy Abraham'dan geldi. 30. dakikada da Luton Town'dan Jordan Clark ağları havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi.
İlk yarı Chelsea'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken 74. dakikada Tammy Abraham, yeniden sahneye çıktı ve skoru 3-1'e taşıdı. 23 yaşındaki golcü 86. dakikada da bir penaltı kaçırdı.
Mücadele bu sonuçla sona ererken, 5. tura yükselen ekip Chelsea oldu.
Karşılaşmada ilk iki gol 11. ve 17. dakikalarda Chelseali Tammy Abraham'dan geldi. 30. dakikada da Luton Town'dan Jordan Clark ağları havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi.
İlk yarı Chelsea'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken 74. dakikada Tammy Abraham, yeniden sahneye çıktı ve skoru 3-1'e taşıdı. 23 yaşındaki golcü 86. dakikada da bir penaltı kaçırdı.
Mücadele bu sonuçla sona ererken, 5. tura yükselen ekip Chelsea oldu.