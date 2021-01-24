Chelsea, Tammy Abraham'la FA Cup'ta turladı

İngiltere FA Kupası 4. turunda Chelsea, Championship ekiplerinden Luton Town'u eledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea, Tammy Abraham'la FA Cup'ta turladı
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24 Ocak 2021 17:03
İngiltere FA Kupası 4. turunda Chelsea, Championship ekiplerinden Luton Town'u konuk etti. Maviler, Luton Town'u 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

Karşılaşmada ilk iki gol 11. ve 17. dakikalarda Chelseali Tammy Abraham'dan geldi. 30. dakikada da Luton Town'dan Jordan Clark ağları havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi.

İlk yarı Chelsea'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken 74. dakikada Tammy Abraham, yeniden sahneye çıktı ve skoru 3-1'e taşıdı. 23 yaşındaki golcü 86. dakikada da bir penaltı kaçırdı. 

Mücadele bu sonuçla sona ererken, 5. tura yükselen ekip Chelsea oldu.



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