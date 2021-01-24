Chelsea, Tammy Abraham'la FA Cup'ta turladı

İngiltere FA Kupası 4. turunda Chelsea, Championship ekiplerinden Luton Town'u konuk etti. Maviler, Luton Town'u 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı.



Karşılaşmada ilk iki gol 11. ve 17. dakikalarda Chelseali Tammy Abraham'dan geldi. 30. dakikada da Luton Town'dan Jordan Clark ağları havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi.



İlk yarı Chelsea'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken 74. dakikada Tammy Abraham, yeniden sahneye çıktı ve skoru 3-1'e taşıdı. 23 yaşındaki golcü 86. dakikada da bir penaltı kaçırdı.



Mücadele bu sonuçla sona ererken, 5. tura yükselen ekip Chelsea oldu.



