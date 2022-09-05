Chelsea, Reece James ile sözleşme uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, takımın yıldız oyuncularında Reece James ile sözleşme yenilediğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; chelseafc.com
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Chelsea, Reece James ile sözleşme uzattı
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05 Eylül 2022 19:16
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sağ beki Reece James ile sözleşme yeniledi.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 6 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Chelsea'nin altyapısından yetişen James, son dört sezonda tüm kulvarlarda 128 maça çıktı ve 10 gol attı.

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