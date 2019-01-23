Chelsea, Higuain transferini açıkladı!

Premier Lig ekiplerindensatın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.Arjantinli golcünün, Chelsea'de 9 numaralı formayı giyeceği de açıklandı.Kulübün resmi sitesine açıklamalar yapan Higuain, "Chelsea katılma fırsatı bulduğumda hemen gerçekleştirmek istedim. Chelsea her zaman sevdiğim ve harika bir stadyumu olan kulüp. Premier Lig de her zaman oynamak istediğim bir lig" dedi.Gonzalo Higuain sözlerini "Umarım bana duyulan bu güveni boşa çıkarmam. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadeleriyle tamamladı.Kiralık olarak forma giydiği Milan'da bu sezon 22 maça çıkan Higuain, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.