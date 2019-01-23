  •  
    Sarri forvetine kavuştu! DEV transfer açıklandı...
  •  
    Süper Lig'e transferi çok yakındı, şimdi hapiste!
  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 65 imza...
  •  
    Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray beni istedi"
  •  
    "Galatasaray'a Falcao transferi ÇOK yakışırdı"

Chelsea, Higuain transferini açıkladı!

Chelsea, Arjantinli golcü Gonzalo Higuain'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chelsea, Higuain transferini açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2019 23:45
Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Gonzalo Higuain'i satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Arjantinli golcünün, Chelsea'de 9 numaralı formayı giyeceği de açıklandı.

Kulübün resmi sitesine açıklamalar yapan Higuain, "Chelsea katılma fırsatı bulduğumda hemen gerçekleştirmek istedim. Chelsea her zaman sevdiğim ve harika bir stadyumu olan kulüp. Premier Lig de her zaman oynamak istediğim bir lig" dedi.

Gonzalo Higuain sözlerini "Umarım bana duyulan bu güveni boşa çıkarmam. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadeleriyle tamamladı.

Kiralık olarak forma giydiği Milan'da bu sezon 22 maça çıkan Higuain, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için