Chelsea FA Cup'ta yarı finalde!

İngiltere FA Cup çeyrek final maçında Chelsea, deplasmanda Middlesbrough ile karşılaştı.
Riverside Stadı'nda oynanan mücadeleyi Chelsea, 2-0 kazandı.
Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Romelu Lukaku ve 31. dakikada Hakim Ziyech kaydetti.
Chelsea bu sonucun ardından İngiltere FA Cup'ta yarı finale yükseldi.
Riverside Stadı'nda oynanan mücadeleyi Chelsea, 2-0 kazandı.
Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Romelu Lukaku ve 31. dakikada Hakim Ziyech kaydetti.
Chelsea bu sonucun ardından İngiltere FA Cup'ta yarı finale yükseldi.