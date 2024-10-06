Chelsea evinde bir puana razı oldu!

İngiltere Premier Lig 7. hafta maçında Chelsea, sahasında Nottingham Forest ile karşılaştı. Stamford Bridge'de oynanan maç 1-1 sona erdi.Nottingham Forest 49. dakikada Chris Wood ile 1-0 öne geçti. Chelsea 57. dakikada Noni Madueke ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.Konuk ekipte Ward-Prowse, 36 ve 78. dakikada gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kaldı.Maçın 88. dakikasında saha bir anda karıştı. Çıkan tartışma sonrası Chelsea'den Cucurella, Forest'tan ise Neco Williams sarı kart gördü.Enzo Maresca'nın öğrencileri, ligde 3 maç sonra puan kaybetti. Nottingham ise galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.Chelsea bu sonucun ardından 14 puana yükseldi. Forest ise 10 puana çıktı.Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Liverpool deplasmanına gidecek. Nottingham ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.