Chelsea, Everton ile berabere kaldı

Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea, sahasında Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Chelsea, Everton ile berabere kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Aralık 2021 00:48
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında oynanan maçta Chelsea, sahasında Everton'u ağırladı.

Stamford Bridge'de oynanan maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada sessizliği bozan isim 70. dakikada Mason Mount oldu ve Chelsea 1-0 öne geçti. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Brantwaite skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da aradığı golü bulamayınca puanlar paylaşıldı.

Öte yandan Chelsea'de Romelu Lukaku, Hudson-Odoi, Ben Chilwell ve Timo Werner koronavirüs testleri pozitif çıkması nedeniyle kadro dışnada

Bu sonucun ardından Chelsea 37 puana yükseldi ve ligde 3. sıradaki yerini korudu Everton ise 19 puana yükseldi. 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.