Chelsea'den olay karar: 6 isim yolcu

Gelecek sezon çalışmalarına hız veren Chelsea tam 6 yıldız ismiyle yollarını ayırma kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'den olay karar: 6 isim yolcu
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01 Nisan 2024 23:31
Bu sezon Premier Lig'de çok büyük paralar harcamasına rağmen şampiyonluk yarışından uzak kalan Chelsea flaş bir karar verdi.

6 İSİMLERLE YOLLAR AYRILACAK

İngiliz basınında çıkan haberlere göre finansal düzenlemelerin üstüne para harcayan ve zarar eden Chelsea gelecek sezonlarda puan silme cezası almamak için Romelu Lukaku, Kepa, Cucurella, Armando Broja, Trevoh Chalobah, Reece James ve Conor Gallagher ile yollarını ayırmak istiyor.

Yaz transfer döneminde hiç para harcamadan en az 110 milyon euroluk satış yapması gereken Chelsea'nin bu 6 isimden bu miktarı çıkarması bekleniyor.

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