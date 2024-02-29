Chelsea'den dünya rekoru transfer geldi

Todd Bohely yönetiminde 2 sezonda yaklaşık olarak 1 milyar euro harcayan Chelsea dünya rekoru kırdı.
Football Insider'de yer alan habere göre Chelsea'nin 2022 yılında 14 yaşında olan Shumaira Mheuka transferi için dünya rekoru kırdığını yazdı.
Haberin detaylarında Chelsea'nin o zamanlar 14 yaşında olan Shumaira Mheuka için 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödediği ve bu bedelin dünya rekoru olduğu söylendi.
Bundan önceki rekor Liverpool'un, MK Dons'ndan kadrosuna kattığı Sheyi Ojo'ya aitti.
Football Insider'de yer alan habere göre Chelsea'nin 2022 yılında 14 yaşında olan Shumaira Mheuka transferi için dünya rekoru kırdığını yazdı.
Haberin detaylarında Chelsea'nin o zamanlar 14 yaşında olan Shumaira Mheuka için 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödediği ve bu bedelin dünya rekoru olduğu söylendi.
Bundan önceki rekor Liverpool'un, MK Dons'ndan kadrosuna kattığı Sheyi Ojo'ya aitti.
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