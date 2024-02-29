Chelsea'den dünya rekoru transfer geldi

Chelsea, 16 yaşındaki Shumaira Mheuka transferi için Brighton'a 5 milyon euro ödeyerek rekor kırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'den dünya rekoru transfer geldi
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29 Şubat 2024 18:36
Todd Bohely yönetiminde 2 sezonda yaklaşık olarak 1 milyar euro harcayan Chelsea dünya rekoru kırdı.

Football Insider'de yer alan habere göre Chelsea'nin 2022 yılında 14 yaşında olan Shumaira Mheuka transferi için dünya rekoru kırdığını yazdı.

Haberin detaylarında Chelsea'nin o zamanlar 14 yaşında olan Shumaira Mheuka için 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödediği ve bu bedelin dünya rekoru olduğu söylendi.

Bundan önceki rekor Liverpool'un, MK Dons'ndan kadrosuna kattığı Sheyi Ojo'ya aitti.

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