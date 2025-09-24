23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
0-1
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
1-1
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
4-2
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
1-1
23 Eylül
Espanyol-Valencia
2-2
23 Eylül
Levante-Real Madrid
1-4
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
1-2
23 Eylül
Wolves-Everton
2-0

Chelsea, 2 dakikada tur biletini kaptı!

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Chelsea, deplasmanda Lincoln City'yi 2-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

24 Eylül 2025 00:30
Chelsea, 2 dakikada tur biletini kaptı!
İngiltere Lig Kupası 3. turunda Chelsea, deplasmanda Lincoln City ile karşılaştı.

LNER Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Chelsea 2-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekip 42. dakikada Rob Street'in golüyle öne geçti.

Ancak ikinci yarıya hızlı başlayan Chelsea, 48. dakikada Tyrique George ve 50. dakikada Facundo Buonanotte'nin kaydettiği gollerle skoru çevirmeyi başardı.

Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Maviler, deplasmandan 2-1 galip ayrılarak kupada yoluna devam etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
