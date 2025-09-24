İngiltere Lig Kupası 3. turunda Chelsea, deplasmanda Lincoln City ile karşılaştı.



LNER Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Chelsea 2-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.



Mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekip 42. dakikada Rob Street'in golüyle öne geçti.



Ancak ikinci yarıya hızlı başlayan Chelsea, 48. dakikada Tyrique George ve 50. dakikada Facundo Buonanotte'nin kaydettiği gollerle skoru çevirmeyi başardı.



Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Maviler, deplasmandan 2-1 galip ayrılarak kupada yoluna devam etti.



