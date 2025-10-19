Cheikh Toure'nin trajik hikayesi!

Senegalli futbolcu Cheikh Toure, trajik bir şekilde hayatını kaybetti.



Toure, kendisini Fas'a götüreceğini ve denemelere çıkacağını söyleyen bir ekibin, profesyonel bir takıma katılma vaadine inandı ve söz konusu gruba katıldı. Ancak insan kaçakçılığı yapan bir grubun eline düşen Toure, Gana'ya götürüldü.



FİDYE TALEBİ



Toure'yi kaçıran grup, Senegalli futbolcunun ailesinden fidye istedi ancak aile bu talebi yerine getiremedi.



HAYATINI KAYBETTİ



Toure, fidye talebi yerine getirilmeyen insan kaçakçılığı grubunun elinde hayatını kaybetti.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Olayın ardından Gana ve Senegalli yetkililer soruşturma başlattı.



