Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Fransa'nın ardından çeyrek finale çıkan takım Belçika oldu.



İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada D Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.



Son karşılaşmalar öncesi liderliği garantileyen Fransa, İzlanda ile 1-1 berabere kaldı. Fransa'nın golünü Malard, İzlanda'nın golünü penaltıdan Brynjarsdottir attı.



Belçika ise İtalya'yı De Caigny'nin 49. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.



Bu sonuçlarla 7 puanlı Fransa lider, 4 puana sahip Belçika ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.



Grubu 3 puanla tamamlayan İzlanda ve bir puanı bulunan İtalya, turnuvaya veda etti.



Böylece çeyrek finalde Fransa, Hollanda'nın, Belçika da İsveç'in rakibi oldu. Çeyrek finalin diğer eşleşmesinde ise Almanya ile Avusturya ve İngiltere ile İspanya eşleşmiş oldu.





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