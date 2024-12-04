CEV Challenge Kupası'nda Spor Toto'nun rakibi WWK Volleys

Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda perşembe günü WWK Volleys'e konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CEV Challenge Kupası'nda Spor Toto'nun rakibi WWK Volleys
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04 Aralık 2024 13:11
Son güncelleme 04 Aralık 2024 13:18
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın deplasmanda Almanya'nın WWK Volleys ekibiyle karşılaşacak.
Herrsching kentindeki Ammersee Arena'da perşembe günü TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada Hırvatistan'dan Tin Vedris ile Malta'dan Frankie Tanti hakem ikilisi görev yapacak.

Müsabakanın rövanşı 18 Aralık Pazartesi günü Ankara'da oynanacak.

Spor Toto, organizasyonun 16'lı final turunda Bulgar ekibi Neftohimik'i elemişti.

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