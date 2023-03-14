Cenk Tosun'un kafası karıştı

Cenk Tosun'un Türkiye'de kalmak istediği ancak ABD'den gelen transfer teklifine eşi Ece Tosun'un sıcak baktığı öğrenildi... Milli oyuncunun yaşadığı bu kafa karışıklığının performansına da olumsuz yansıdığı iddia edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Cenk Tosun'un kafası karıştı
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14 Mart 2023 14:31
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta Cenk Tosun sorunu yaşanıyor.

Siyah Beyazlı takımdaki 3. dönemini yaşayan tecrübeli golcüye yakın dönemde MLS'ten transfer teklifi geldi. Bu sürpriz teklifin Tosun'un kafasını karıştırdığı ve golcü futbolcunun performansının bu nedenle geriye doğru gittiği iddia edildi.

EŞİ ABD'Yİ ÇOK İSTİYOR

İngiltere'de Everton forması giydikten sonra Beşiktaş'a geri dönen yıldız golcünün eşi Ece Tosun'un ABD'de yaşamaya sıcak baktığı ve bu durum sonrası Cenk Tosun'un kararsız kaldığı belirtildi. 31 yaşındaki Cenk Tosun'a Chicago Fire 2 milyon dolardan 3 yıllık sözleşme önermişti. Beşiktaş, Tosun'u satarsa 2 milyon dolar kazanacak.

SÖZLEŞMESİ 1+1 YILLIK

Beşiktaş'la Cenk Tosun arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Tosun Paşa sezon sonunda Siyah-Beyazlı yetkililerle masaya oturacak ve bir karara varılacak. Bu sezon toplam 22 maçta 12 gol 2 de asist kaydeden Cenk, 3 gole daha katkı sağlarsa mevcut sözleşmesi otomatikman 1 yıl süreyle uzamış olacak. 

 

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