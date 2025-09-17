Cenk Tosun'dan penaltı tepkisi: 'Rakibe sordum!'

17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-250'
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
2-149'
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
2-148'
17 Eylül
PSG-Atalanta
2-050'
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
0-251'
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Cenk Tosun, 2-2 berabere kaldıkları Corendon Alanyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Cenk Tosun, 2-2 berabere kaldıkları Corendon Alanyaspor maçının ardından konuştu.

Cenk Tosun, "Kötü oynadığımız bir ilk devre var. Maalesef. İkinci devreye çok iyi çıktık, baskı ürettik, 1-1 oldu, 2-1'i bulduk. Son saniyelerde talihsiz bir gol yedik. Golden sonra son pozisyon... Hakem VAR'ı beklerken, kendi aramızda konuşuyorduk. Rakip takımdan bir futbolcuya 'çarptı mı' dedim, 'Elime çarptı ağabey' dedi. Penaltı noktasına gittim topu alıp. Ben atacaktım penaltıyı. Soyunma odasında baktım, el baya açık. Net bir penaltımız yendiğı ortada. Top yön de değiştiriyor. El vücutla birleşik pozisyonda da değil. Şaşırdım." dedi.

Tecrübeli golcü, "Üzgünüz. Lig büyük maraton. En kısa zamanda atlatıp hafta sonu oynayacağımız maça odaklanmak istiyoruz. Üzgünüz. Buradan da kalkmayı biliriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
