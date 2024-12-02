Cengiz Ünder'e Mourinho neşteri

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder, Jose Mourinho'nun teknik kararıyla Gaziantep FK maçı kadrosuna alınmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cengiz Ünder'e Mourinho neşteri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2024 20:18
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz da teknik heyet tercihi nedeniyle kadro dışında kaldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery