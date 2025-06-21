Cengiz Ünder'e iki kulüp talip oldu

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması devam ederken, sona eren sezonun ara transfer döneminde Los Angeles FC'de kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Los Angeles FC, milli oyuncunun bonservisini almayacağını bildirdi.
Türkiye'ye dönmek istemeyen 27 yaşındaki Cengiz Ünder için MLS'ten iki farklı takımın Fenerbahçe'ye kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Cengiz'in de MLS'te kalmaya sıcak baktığı ve bu konuda kararını verdiği öne sürüldü.
Bu gelişmeler ışığında, Cengiz Ünder'in önümüzdeki sezon da kariyerine ABD'de devam etmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin gelen teklifleri değerlendirip değerlendirmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.
Türkiye'ye dönmek istemeyen 27 yaşındaki Cengiz Ünder için MLS'ten iki farklı takımın Fenerbahçe'ye kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Cengiz'in de MLS'te kalmaya sıcak baktığı ve bu konuda kararını verdiği öne sürüldü.
Bu gelişmeler ışığında, Cengiz Ünder'in önümüzdeki sezon da kariyerine ABD'de devam etmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin gelen teklifleri değerlendirip değerlendirmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.
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