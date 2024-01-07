Cengiz Ünder: 'Aynı Roma'daki gibi attım'

Kariyerimde ilk defa hat-trick yaptım. Fenerbahçe'de nasip oldu. Gururluyum, mutluyum. Çok iyi çalışıyorum ve karşılığını 4 golle aldım. Performansımdan dolayı mutluyum." dedi.



Şut idmanlarına dikkat çeken Cengiz, " Antrenmanlardan sonra takım olarak şut idmanı yapıyoruz. Ben de kariyerimin başından beri şutlara çalışıyorum. Çalıştıkça oluyor." ifadelerini kullandı.



"AYNI ROMA'DAKİ GİBİYDİM"



Maçtaki favori golünü açıklayan Cengiz, " 1 ve 3. golümü çok beğendim. 1. golüm, Roma'da oynarken Inter ve Frosinone'ye attığım gollere çok benziyordu. " sözlerini sarf etti.







