Cengiz Ünder: "Aynı Roma'daki gibi attım"

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder, 4 gol attığı İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cengiz Ünder: 'Aynı Roma'daki gibi attım'
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07 Ocak 2024 18:19
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder, 4 gol attığı İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

5-1 biten maçta yıldızlaşan Cengiz, "Kariyerimde ilk defa hat-trick yaptım. Fenerbahçe'de nasip oldu. Gururluyum, mutluyum. Çok iyi çalışıyorum ve karşılığını 4 golle aldım. Performansımdan dolayı mutluyum." dedi.

Şut idmanlarına dikkat çeken Cengiz, "Antrenmanlardan sonra takım olarak şut idmanı yapıyoruz. Ben de kariyerimin başından beri şutlara çalışıyorum. Çalıştıkça oluyor." ifadelerini kullandı.

"AYNI ROMA'DAKİ GİBİYDİM"

Maçtaki favori golünü açıklayan Cengiz, "1 ve 3. golümü çok beğendim. 1. golüm, Roma'da oynarken Inter ve Frosinone'ye attığım gollere çok benziyordu." sözlerini sarf etti.
 

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