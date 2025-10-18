Cengiz Ünder, 11 başladığı ilk maçta golünü attı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliğini konuk etti.
Siyah-beyazlı takımda kanat oyuncusu Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.
Siyah-beyazlı takımın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlığını atlatan ancak hazır olmayan El Bilal Toure'nin yerine 11'de görev aldı.
11 BAŞLADIĞI İLK MAÇTA KİLİDİ AÇTI
Cengiz Ünder, mücadelenin 47. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla 2. golünü atmış oldu.
Öte yandan tecrübeli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla Ankara temsilcisine karşı mücadele etti.
