Cem Bölükbaşı, Formula Regional Asya'nın ikinci ayağında yok

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula Regional Asya'nın ikinci ayağında yarışamayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cem Bölükbaşı, Formula Regional Asya'nın ikinci ayağında yok
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28 Ocak 2022 16:06
Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, cumartesi günü başlayacak Formula Regional Asya'nın ikinci ayağında, aracının yetişmemesi nedeniyle yarışamayacak.

Bu sezon Formula 2'de yarışma kararı alan milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Geçen hafta yarışın ilk ayağında kaza yapan Cem, aracının hafta sonu yapılacak yarışa yetiştirilemediğini belirterek, "Aracımın bu hafta sonuna yetişmesi için tüm ekip son ana kadar çok çabaladık ama yetişemeyeceği bilgisini az önce net bir şekilde aldım. Formula Asya'da maalesef bu hafta sonu yokum. Desteğiniz için çok teşekkürler. Formula 2 için tam gaz hazırlanmaya devam." ifadelerini kullandı.

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