UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu altıncı hafta maçında Celtic ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Celtic Park'ta oynanan maçı Celtic 2-1 kazandı.
Celtic'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Luis Palma ile 90+1'de Gustaff Lagerbielke kaydetti. Feyenoord'un tek golü 82. dakikada Minteh'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Celtic puanını 4 yapsa da grubun son sırasında kaldı. Feyenoord, topladığı 6 puanla UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Celtic'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Luis Palma ile 90+1'de Gustaff Lagerbielke kaydetti. Feyenoord'un tek golü 82. dakikada Minteh'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Celtic puanını 4 yapsa da grubun son sırasında kaldı. Feyenoord, topladığı 6 puanla UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
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