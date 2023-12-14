Celtic'ten şeref galibiyeti

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son maçında Celtic, sahasında konuk ettiği Feyenoord'u 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Celtic'ten şeref galibiyeti
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14 Aralık 2023 00:58
Son güncelleme 14 Aralık 2023 01:15
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu altıncı hafta maçında Celtic ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Celtic Park'ta oynanan maçı Celtic 2-1  kazandı.

Celtic'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Luis Palma ile 90+1'de Gustaff Lagerbielke kaydetti. Feyenoord'un tek golü 82. dakikada Minteh'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Celtic puanını 4 yapsa da grubun son sırasında kaldı. Feyenoord, topladığı 6 puanla UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

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