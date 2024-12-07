Celta Vigo, sahasında Mallorca'yı yıktı

İspanya La Liga 17. hafta karşılaşmasında Celta Vigo, Mallorca'yı konuk etti. Estadio Abanca Balaidos Stadyumu'ndaki maçı Celta Vigo 2-0'lık skorla kazandı.



Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 32'de Hugo Alvarez ile 82'de Iago Aspas kaydetti.

Mallorca'da, mücadeleye ilk 11'de başlayaran Cyle Larin 84. dakikada oyundan alındı.



Mallorca'da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Vedat Muriqi 58. dakikada oyuna dahil oldu.



Öte yandan Mallorca'da Antonio Raillo 78. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Celta Vigo, bu galibiyetin ardından puanını 21 yaptı. Celta Vigo 24 puanda kaldı.



İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Celta Vigo, Sevilla deplasmanına gidecek. Mallorca Girona'yı konuk edecek.



