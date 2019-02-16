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Celta Vigo eriyor, Levante gol yağdırdı

İspanya La Liga'da 23. hafta mücadelesibnde Celta Vigo ile Levante karşılaşırken, konuk takım rahat bir galibiyet aldı

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Celta Vigo eriyor, Levante gol yağdırdı
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16 Şubat 2019 16:50
İspanya La Liga'da 23. hafta mücadelesinde Celta Vigo ile Levante kozlarını paylaştı.

Estadio de Balaidos'ta oynanan karşılaşmada konuk takım Levante, 4-1'lik skorla kazandı.

Levante'ye galibiyeti getiren golleri 20 ve 62. dakikalarda Jose Luis Morales, 40. dakikada Coke ve 89'da Borja Majoral kaydetti. Ev sahibinin tek golünü 88'de Brais Mendez attı. Celta Vigo'da Ryad Boudebouz 49. dakikada kırmızı kart görürken takımını uzun süre 10 kişi oynattı.

Okay Yokuşlu 90 dakika forma giyerken, Emre Mor ise kendine kadroda yer bulamadı

Alınan bu sonucun ardından Celta Vigo 24 puanda kalırken, son 9 haftada 7. yenilgisini aldı. Levante ise 30 puana yükseldi ve 3 hafta sonra kazandı

Ligin bir sonraki haftasında Celta Vigo deplasmanda  Alaves ile karşılaşacak. Levante sahasında Real Madrid'i konuk edecek.



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