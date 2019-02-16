Celta Vigo eriyor, Levante gol yağdırdı

İspanya La Liga'da 23. hafta mücadelesinde Celta Vigo ile Levante kozlarını paylaştı.Estadio de Balaidos'ta oynanan karşılaşmada konuk takım Levante, 4-1'lik skorla kazandı.Levante'ye galibiyeti getiren golleri 20 ve 62. dakikalarda Jose Luis Morales, 40. dakikada Coke ve 89'da Borja Majoral kaydetti. Ev sahibinin tek golünü 88'de Brais Mendez attı. Celta Vigo'da Ryad Boudebouz 49. dakikada kırmızı kart görürken takımını uzun süre 10 kişi oynattı.Okay Yokuşlu 90 dakika forma giyerken, Emre Mor ise kendine kadroda yer bulamadıAlınan bu sonucun ardından Celta Vigo 24 puanda kalırken, son 9 haftada 7. yenilgisini aldı. Levante ise 30 puana yükseldi ve 3 hafta sonra kazandıLigin bir sonraki haftasında Celta Vigo deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Levante sahasında Real Madrid'i konuk edecek.