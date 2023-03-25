Çekya 3 puanı 3 golle aldı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Çekya, sahasında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Çekya 3 puanı 3 golle aldı
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25 Mart 2023 00:39
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Çekya, sahasında Polonya'yı ağırladı.

Fortuna Arena'da oynanan karşılaşmayı Çekya 3-1 kazanarak ilk maçında üç puan almayı başardı.

Maçın ilk dakikasında Krejci'nin golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 3. dakikada Cvancara'yla farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Polonya farkı indirmeye çabalasa da 64. dakikada Kuchta'nın golüyle skor 3-0'a geldi. 87. dakikada Szymanski'nin golüyle Polonya skoru 3-1'e getirse de üç puanı alan taraf Çekya oldu.

Çekya gruptaki ikinci maçını deplasmanda Moldova'ya konuk olurken Polonya sahasında Arnavutluk'u ağırlayacak.

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