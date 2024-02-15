Cedric Bakambu, Galatasaray'a veda etti!

Galatasaray'dan Real Betis'e transfer olan Cedric Bakambu, sarı kırmızılı kulübe veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cedric Bakambu, Galatasaray'a veda etti!
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15 Şubat 2024 18:58
Galatasaray'dan Real Betis'e transfer olan Cedric Bakambu, sarı kırmızılı kulup için veda mesajı yayımladı.

Cedric Bakambu yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Galatasaray. Taraftarlara, çalışanlara ve takım arkadaşlarıma... Bana her zaman iyi davrandınız ve sevgi gösterdiniz." dedi.

Bakambu ayrıca, "Elbette daha fazlasını yapmak, daha fazla oynamak ve sizi gururlandırmak isterdim. Galatasaray'da geçirdiğim zamanı sevgiyle hatırlayacağım. Size başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cedric Bakambu kış transfer döneminde 5+5 milyon euroya İspanyol ekibine transfer oldu.

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