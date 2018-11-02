Cedi: "Her şey savunmadan başlıyor"

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Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncumuz Cedi Osman, geçtiğimiz gece Cavs'in Denver Nuggets'a karşı aldığı 110-91'lik yenilgi sonrası takımın savunma ve enerji tarafındaki düşüklüğünden bahsetti.Cedi, maç sonrasında şu açıklamaları yaptı:"Aslında maça gerçekten iyi başladık. İlk çeyrek iyiydi, ikinci çeyrekte enerjimiz düşüktü. Farkı kapattılar. Ondan sonra kötü şutlar denemeye başladık. Onlar da ribaund alıp kolay basketler buldular. Bunlar bizi yaraladı. İkinci yarıda da biz ne zaman sayı bulsak onlar da buldular. Birkaç yerde iyi savunma yaptık ama zor şutları soktular. Denver gerçekten iyi bir takım. Enerjiyle oynamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu maçtan dersler çıkarıp önümüze bakacağız."Cedi, şu şekilde devam etti:"Savunmada birbirimize daha da güvenmemiz lazım. İletişim kurmamız lazım, özellikle ilk şutlarda. Tek pas sonrası attıkları şutlar bizi çok yaraladı, özellikle de ikinci çeyrekte. Birkaçı benim hatamdı. Ben eleştirilere hep açık bir adamım. Bazı noktalarda, benden daha iyi noktalarda yardım savunmasına geldikleri de oluyor. Bazı denediğim kötü şutlar da oldu ve bunlar yüzünden kötü savunma yapma durumunda kaldık. Bu konuda toplu olarak daha iyi olmalıyız.""Her şeyin savunmadan başladığını düşünüyorum. İlk çeyrekte güzel savunma yapmıştık. Bu, her hücumda daha enerjik olmamızı sağlıyordu. Ama bazı kolay şutlara, boş üçlüklere izin verdiğimizde enerjimiz hızlıca düşüyor. Her şeye rağmen oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Mücadele edip sert oynamamız gerekiyor."