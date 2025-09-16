16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-341'
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
0-0DA
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Ceballos: "Real Madrid'den ayrılmak kolay değil"

Real Madrid forması giyen Dani Ceballos, yaz transfer döneminde Marsilya'ya gerçekleşmeyen transferinin ardından, "Dünyanın en iyi kulübünden ayrılmak kolay değildi!" ifadelerini kullandı.

calendar 16 Eylül 2025 17:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ceballos: 'Real Madrid'den ayrılmak kolay değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid forması giyen Dani Ceballos, kulüpte kalmasıyla ilgili konuştu.

Yaz transfer döneminde Marsilya'ya transferi gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 29 yaşındaki futbolcu, transferin gerçekleşmemesinin ardından, "Dünyanın en iyi kulübünden ayrılmak kolay değildi!" sözlerini sarf etti.

Marca'da yer alan habere göre, Ceballos'un, transferin gerçekleşmemesinin ardından Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi'yi de aradığı ve transferini istemesinden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.


ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA

İspanyol futbolcu, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Ceballos ile ilgili, "Ceballos. O var. Seçim kazandırır isim olarak. Real Madrid'den oyuncu getiriyorsunuz. 29 yaşında. İstesek bugün hallederiz. 4 senelik maliyeti vergiler dahil 47 milyon Euro. 47'yi 4'e böl, her sene 10 milyondan fazla. Seçim mantığıyla hareket etmiyoruz." demişti.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcunun, Real Madrid ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
