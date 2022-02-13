ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yeni transferi Baric takıma katıldı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yeni transferi Nika Baric, takımla birlikte ilk kez antrenman yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yeni transferi Baric takıma katıldı
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13 Şubat 2022 17:06
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yeni transferi Sloven oyun kurucu Nika Baric, ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibinin anlaşmaya vardığı 1,70 metre boyundaki Sloven Baric, kente geldi.

Kulüp tesislerini gezen Baric, ilk antrenmanına çıkarak çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baric, hedefleri olan bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Kariyerinde 3 kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığını hatırlatan Baric, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi formasıyla FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı da kazanmayı hedeflediğini ifade etti.

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