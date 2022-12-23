ÇBK Mersin Belçika'dan galibiyetle döndü

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 7. haftasında Belçika kulübü Kangoeroes Mechelen'i 84-69 yendi.
Willebroek kasabasındaki De Schalk Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-17 üstünlükle geçen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, soyunma odasına ise 44-34 önde gitti.
Üçüncü periyot sonunda farkı 20 sayıya (73-53) yükselten ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahadan 84-69 galip ayrıldı.
Mersin ekibinde 28 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Gray, sahanın en skoreri oldu.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 4. galibiyetini aldı. Kangoeroes Mechelen ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
Willebroek kasabasındaki De Schalk Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-17 üstünlükle geçen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, soyunma odasına ise 44-34 önde gitti.
Üçüncü periyot sonunda farkı 20 sayıya (73-53) yükselten ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahadan 84-69 galip ayrıldı.
Mersin ekibinde 28 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Gray, sahanın en skoreri oldu.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 4. galibiyetini aldı. Kangoeroes Mechelen ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
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