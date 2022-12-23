ÇBK Mersin Belçika'dan galibiyetle döndü

FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 7. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Kangoeroes Mechelen'i 84-69 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
ÇBK Mersin Belçika'dan galibiyetle döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2022 00:58
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 7. haftasında Belçika kulübü Kangoeroes Mechelen'i 84-69 yendi.

Willebroek kasabasındaki De Schalk Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-17 üstünlükle geçen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, soyunma odasına ise 44-34 önde gitti.

Üçüncü periyot sonunda farkı 20 sayıya (73-53) yükselten ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahadan 84-69 galip ayrıldı.

Mersin ekibinde 28 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Gray, sahanın en skoreri oldu.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 4. galibiyetini aldı. Kangoeroes Mechelen ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ