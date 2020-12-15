Çaykur Rizespor, kupada 15 dakikada fişi çekti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 3-0'lık skorla tur atladı.
Karşılaşmada Rizespor'un golleri; 5. dakikada Kemal Rüzgar, 13. dakikada Samu ve 15. dakikada Tunay Torun'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Süper Lig ekibi son 16 turuna yükseldi.
Zor günler geçiren Eskişehirspor ise lige dönüş yaptı. Kümede kalma mücadelesi veren köklü kulüp, 1. Lig'de 2 puanla son sırada bulunuyor.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Onur Bulut (Dk.46 Murat Sağlam), Talbi (Dk.57 Emirhan Topçu), Selim Ay, Alberk Koç, Jovançiç, Yasin Pehlivan (Dk.77 Donsah), Tunay Torun (Dk.77 Michalak), Mithat Pala, Samudio, Kemal Rüzgar
Eskişehir: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Furgan Polat (Dk.46 Bedirhan Akçay), Onur Bayramoğlu (Dk.83 Doğukan Ünal), Alimi, Tolga Yakut (Dk.46 Buğra Çağlıyan), Erdal Akdari, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mevlüt Çelik (Dk.12 Kaan Gül), Sholaja (Dk.77 Talha Erdoğan)
Goller: Dk.5 Kemal Rüzgar, Dk.12 Samudio, Dk.15 Tunay Torun (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk.27 Kaan Gül, Dk. 32 Tolga Yakut (Eskişehirspor)
Karşılaşmada Rizespor'un golleri; 5. dakikada Kemal Rüzgar, 13. dakikada Samu ve 15. dakikada Tunay Torun'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Süper Lig ekibi son 16 turuna yükseldi.
Zor günler geçiren Eskişehirspor ise lige dönüş yaptı. Kümede kalma mücadelesi veren köklü kulüp, 1. Lig'de 2 puanla son sırada bulunuyor.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Onur Bulut (Dk.46 Murat Sağlam), Talbi (Dk.57 Emirhan Topçu), Selim Ay, Alberk Koç, Jovançiç, Yasin Pehlivan (Dk.77 Donsah), Tunay Torun (Dk.77 Michalak), Mithat Pala, Samudio, Kemal Rüzgar
Eskişehir: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Furgan Polat (Dk.46 Bedirhan Akçay), Onur Bayramoğlu (Dk.83 Doğukan Ünal), Alimi, Tolga Yakut (Dk.46 Buğra Çağlıyan), Erdal Akdari, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mevlüt Çelik (Dk.12 Kaan Gül), Sholaja (Dk.77 Talha Erdoğan)
Goller: Dk.5 Kemal Rüzgar, Dk.12 Samudio, Dk.15 Tunay Torun (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk.27 Kaan Gül, Dk. 32 Tolga Yakut (Eskişehirspor)