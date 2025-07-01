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Çaykur Rizespor'dan, ayrılan oyuncular için teşekkür mesajı

Çaykur Rizespor, sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan futbolcular için teşekkür mesajı yayımladı.

calendar 01 Temmuz 2025 23:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor'dan, ayrılan oyuncular için teşekkür mesajı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşmeleri sona eren 7 futbolcu için teşekkür mesajı yayımlandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeşil- mavili formamız altında başarıyla görev yapan kaptanımız Tarık Çetin, David Akintola, Rachid Ghezzal, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Ayberk Karapo ve Ivo Grbic'in sözleşmesi sona ermiştir. Oyuncularımıza kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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