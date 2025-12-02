02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
2-029'
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Çaykur Rizespor'da Recep Uçar dönemi

Çaykur Rizespor, Recep Uçar ile prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.

calendar 02 Aralık 2025 16:35 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 16:55
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor'da Recep Uçar dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar ile "prensipte" anlaşıldığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşması sağlamıştır. Teknik direktör Recep Uçar, Pendikspor ile karşılaşacağımız Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesini teknik ekibi ile birlikte Çaykur Didi Stadyumu'nda izleyecektir." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in 14. haftasında Rize ekibinin sahasında Zecorner Kayserispor'a 1-0 yenilgisinin ardından teknik direktör İlhan Palut, görevinden ayrılacağını açıklamıştı.


Çaykur Rizespor'da bu sezon 14 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

ABDULLAH AVCI'DAN AÇIKLAMA

Abdullah Avcı ise sosyal medya hesabından, "Son günlerde hakkımda Çaykur Rizespor ile anlaştığım yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu iddialar doğru değildir. Şehrimin takımı Çaykur Rizespor'a başarılar dilerim." açıklamasını yapmıştı.

 



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
