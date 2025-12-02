Çaykur Rizespor'da Recep Uçar dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar ile "prensipte" anlaşıldığını duyurdu.
Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşması sağlamıştır. Teknik direktör Recep Uçar, Pendikspor ile karşılaşacağımız Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesini teknik ekibi ile birlikte Çaykur Didi Stadyumu'nda izleyecektir." ifadelerine yer verildi.
Süper Lig'in 14. haftasında Rize ekibinin sahasında Zecorner Kayserispor'a 1-0 yenilgisinin ardından teknik direktör İlhan Palut, görevinden ayrılacağını açıklamıştı.
Çaykur Rizespor'da bu sezon 14 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.
ABDULLAH AVCI'DAN AÇIKLAMA
Abdullah Avcı ise sosyal medya hesabından, "Son günlerde hakkımda Çaykur Rizespor ile anlaştığım yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu iddialar doğru değildir. Şehrimin takımı Çaykur Rizespor'a başarılar dilerim." açıklamasını yapmıştı.
Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşması sağlamıştır. Teknik direktör Recep Uçar, Pendikspor ile karşılaşacağımız Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesini teknik ekibi ile birlikte Çaykur Didi Stadyumu'nda izleyecektir." ifadelerine yer verildi.
Süper Lig'in 14. haftasında Rize ekibinin sahasında Zecorner Kayserispor'a 1-0 yenilgisinin ardından teknik direktör İlhan Palut, görevinden ayrılacağını açıklamıştı.
Çaykur Rizespor'da bu sezon 14 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.
ABDULLAH AVCI'DAN AÇIKLAMA
Abdullah Avcı ise sosyal medya hesabından, "Son günlerde hakkımda Çaykur Rizespor ile anlaştığım yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu iddialar doğru değildir. Şehrimin takımı Çaykur Rizespor'a başarılar dilerim." açıklamasını yapmıştı.