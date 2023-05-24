Çaykur Rizespor Başkanı Turgut'tan birlik çağrısı

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, yeni başarılar ve sevinçler yaşayabilmek için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.



Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e yükselmesine katkısı olan herkese teşekkür etti. Rizespor'da sezon başında göreve geldiklerini hatırlatan Turgut, şöyle devam etti:



"Bütün paydaşlarımız ile iletişimimizi güçlendirerek camiamızı kucakladık. Fikir alışverişi içinde olduk. Sezon öncesinde birlik ve dayanışma yürüyüşü gerçekleştirerek tüm spor kamuoyuna Rize'den birliktelik mesajı verdik. Sezon içinde inişli ve çıkışlı bir grafik sergiledik ama yaptığımız takviyelerle yağmur, çamur demeden bize inanan ve güvenen taraftarımızla ligin sonunda ipi göğüsleyen taraf olduk."



Turgut, taraftarların takımı hiçbir zaman yalnız bırakmadığının altını çizerek, "Çetin ve zor müsabakalara çıktık. Ligden düşen bir takımın yükü de üzerimizdeydi. Birçok olumsuzluk ile hep birlikte mücadele ederek Süper Lig'e çıkacağımıza inandık ve başardık. Bu şampiyonluk tüm camiamızın eseridir. Bunu hep birlikte başardık." değerlendirmesinde bulundu.



Turgut, bundan sonraki dönemde Çaykur Rizespor için herkesi tek yürek olmaya davet ederek, "Bu süreçte bizlere destek veren herkese bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. Herkes üzerine düşeni yaparsa camia olarak daha büyük başarılar ve sevinçleri yaşarız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra birlikte yol yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.



